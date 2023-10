Corea del Nord: Pyongyang risponde a arrivo portaerei Usa Busan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo da battaglia della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan è giunto ieri a Busan, in Corea del Sud. La portaerei ha preso parte nei giorni precedenti ad una esercitazione trilaterale con la partecipazione delle marine militari di Corea del Sud e Giappone, che si è svolta nel Mar del Giappone a sud dell’isola di Jeju. La portaerei, che ha già visitato la Corea del Sud a settembre dello scorso anno, nel pieno delle tensioni per i test balistici della Corea del Nord, si tratterrà a Busan per cinque giorni. (Git)