Medio Oriente: Israele, 24 ore per evacuare il nord della Striscia di Gaza

- Per tutta la notte e le prime ore dell’alba, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato intensi bombardamenti sulla Striscia di Gaza, accordando a circa 1,1 milioni di civili che vivono a nord del Wadi Gaza 24 ore di tempo per spostarsi al sud. Lo si apprende dal quotidiano israeliano “Times of Israel” e dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo “Al Arabiya”, inoltre, nella notte e nelle prime ore dell’alba sono state colpite zone densamente popolate, in particolare nel nord della Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, il bilancio provvisorio dei bombardamenti delle Idf è di 1.537 morti e 6.612 feriti, mentre il ministero dei Trasporti ha riferito che i bombardamenti israeliani hanno causato la distruzione di 752 edifici, di cui 2.835 unità abitative, e danni maggiori a 1.800 abitazioni, rese dunque inagibili. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), sono state colpite anche almeno 90 scuole, di cui 20 gestite dall’Unrwa e 70 dall’Autorità nazionale palestinese (Anp), oltre a undici moschee e sette chiese. (segue) (Res)