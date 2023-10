Medio Oriente: Israele, 24 ore per evacuare il nord della Striscia di Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite riferiscono di almeno 423.378 sfollati nella Striscia di Gaza, di cui 270.000 sono ad ora accolti nelle scuole gestite dall’Agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), mentre gli altri hanno trovato rifugio presso familiari e amici o nei luoghi di culto, come chiese e moschee. Secondo il ministero dei Il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha riferito in un comunicato stampa che le Idf hanno informato l’organizzazione del termine di 24 ore per l’evacuazione dei civili dal nord della Striscia di Gaza, sottolineando che una simile operazione non potrà avvenire senza conseguenze umanitarie devastanti. Per questo, ha aggiunto, “l’Onu esorta ad annullare qualsiasi decisione di questo tipo per evitare di trasformare ciò che è già una tragedia in una situazione catastrofica”. L’ultimatum, peraltro, riguarda anche il personale Onu, incluso quello che lavora nelle scuole e negli istituti sanitari. Da parte sua, il movimento islamico palestinese Hamas ha esortato la popolazione a non dare ascolto all’ultimatum delle Idf, definito “falsa propaganda”. Israele, intanto, ha criticato la risposta di Dujarric. (Res)