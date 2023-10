Iraq-Iran: premier Sudani riceve ministro Esteri Amirabdollahian, focus su Gaza e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ricevuto ieri a Baghdad il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian e la delegazione al suo seguito. Lo si apprende da un comunicato dell’ufficio stampa del primo ministro iracheno. Oltre alle relazioni bilaterali e a diverse questioni regionali e internazioali di interesse comune, Amirabdollahian e Sudani hanno discusso degli ultimi sviluppi del conflitto nei Territori palestinesi, in particolare dell’“assedio imposto alla Striscia di Gaza” da Israele e delle difficili condizioni umanitarie della popolazione. Sudani ha ribadito la “ferma posizione dell’Iraq riguardo il diritto del popolo palestinese a una vita dignitosa, a fondare un suo Stato indipendente sulla sua terra storica”, sottolineando “la necessità che la comunità internazionale agisca per salvare la popolazione civile”. Da parte sua, Amirabdollahian ha elogiato il ruolo centrale dell’Iraq sullo scacchiere regionale, ma anche in contesto arabo e islamico, nella soluzione dei problemi. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, inoltre, i due hanno discusso dei risultati ottenuti dalle autorità federali irachene nell’attuazione dell’accordo di sicurezza concluso dai due Paesi lo scorso agosto, per il disarmo e il dislocamento dei gruppi curdi di opposizione a Teheran lontano dai confini, nel territorio della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. (Irb)