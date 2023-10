G20: Fontana a Nuova Delhi per il vertice dei presidenti dei parlamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, si trova a Nuova Delhi per prendere parte al nono vertice dei presidenti dei parlamenti del G20 (P20), sotto la presidenza indiana del Gruppo. Il presidente della Camera è giunto alla sede del vertice alle 10:20 locali (le 6:50 italiane). Dopo una foto di gruppo dei partecipanti, i lavori avranno inizio alle ore 11 (le 7:30 in Italia). Fontana ha in programma in tarda mattinata anche un incontro bilaterale con il presidente dell’Assemblea consultiva dell’Arabia Saudita, Abdullah al Sheikh. (segue) (Inn)