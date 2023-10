G20: Fontana a Nuova Delhi per il vertice dei presidenti dei parlamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del nono vertice dei presidenti dei parlamenti del G20 verranno inaugurati stamattina dal primo ministro, Narendra Modi. Per la prima volta parteciperà anche il Parlamento panafricano. I temi all’ordine del giorno saranno gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la transizione energetica, lo sviluppo guidato dalle donne, le piattaforme digitali pubbliche. In conclusione è prevista una dichiarazione congiunta. Il summit è stato preceduto ieri da un forum parlamentare sulla campagna Life - Lifestyle for Environment, lanciata dal governo indiano per promuovere la tutela dell’ambiente attraverso stili di vita e abitudini quotidiane sostenibili. (segue) (Inn)