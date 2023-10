Salario minimo: Calenda, “discuterne con Meloni non è servito, avanti verso il burrone”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Abbiamo cercato di trovare una convergenza sul salario minimo tra opposizione e maggioranza nella convinzione che compito della politica sia superare le barriere ideologiche e produrre dei risultati. Per questo abbiamo insistito per discuterne con Meloni direttamente. Prendiamo atto che non è servito”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. “Nonostante il fatto che tutti i Paesi del G7 hanno il salario minimo e 25/27 Paesi dell’Ue oggi Meloni spiega, insieme al quasi Nobel Brunetta, che no, noi siamo migliori, non ne abbiamo bisogno. E quando la Meloni lo proponeva? Non si sa. Ha cambiato idea su questo come su mille altre cose. E non ritiene di dover spiegare agli italiani il perché”, prosegue. “Intanto negli ultimi 30 anni in Italia i salari reali sono diminuiti del due per cento mentre aumentavano del 30 per cento in Francia e Germania. Però noi siamo speciali, autarchici, perfetti. Avanti così. Verso il burrone”, conclude Calenda. (Rin)