Argentina: inflazione al 138 per cento, Banca centrale porta tasso di sconto al 145 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttivo della Banca centrale argentina (Bcra) ha deciso un aumento netto del tasso di sconto, portandolo oggi dal 118 al 145 per cento. L'incremento, di ben 27 punti percentuali, segue la diffusione dei dati dell'inflazione di settembre, con aumenti del 138,3 per cento su anno e del 12,7 per cento su mese. Dall'inizio del 2023, ha fatto sapere l'istituo nazionale di statistica (Indec) l'inflazione è cresciuta del 103,2 per cento. Ad agosto, i prezzi erano cresciuti a un ritmo del 124,4 per cento su anno e del 12,4 su mese. (Abu)