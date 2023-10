Israele: si dimette ministro dell'Informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Galit Distel Atbaryan si è dimessa dall'incarico di ministro dell'Informazione di Israele. La decisione segue quella di nominare il ministero della Diaspora responsabile della comunicazione dello Stato di Israele a livello internazionale, spiega Distal riconoscendo che si sarebbe prodotto un raddoppio di competenze a scapito delle casse pubbliche. "Il ministero della Diaspora ha molte più risorse, personale, poteri e unità di supporto rispetto al ministero dell'Informazione, che ha ricevuto il suo budget iniziale solo 17 settimane fa ed è ancora in fase di istituzione", ha scritto Distel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Gestire un ufficio di governo è costoso e il popolo israeliano ha bisogno di ogni singolo shekel", ha aggiunto Distel. Secondo quanto riporta il quotidiano "Yedioth ahronoth", quella di Distel non sarebbe l'unica dimissione di un funzionario di governo dalle file del partito Likud, del primo ministro Benyamin Netanyahu. (Res)