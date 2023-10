Brasile: a settembre percentuale famiglie indebitate stabile al 77,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di famiglie brasiliane con debiti è rimasta invariata a settembre 2023, rispetto al mese precedente, al 77,4 per cento. Il dato rappresenta il valore più basso da giugno 2022, quando si trovava a 77,3 per cento. Lo riferisce la Confederazione nazionale del commercio di beni e servizi del Brasile (Cnc) nel suo report mensile, pubblicato oggi, 12 ottobre. La Cnc prende in considerazione i debiti contratti attraverso assegni post-datati, carte di credito, scoperto bancario, prestiti e rate per l'acquisto di auto o assicurazioni sanitarie. Il numero delle famiglie che presentano ritardo con qualche tipo di pagamento (indice di inadempienza) ha raggiunto a settembre il 38,6 per cento, stesso valore di settembre del 2022 e percentuale più alta degli ultimi 11 mesi. Il numero di famiglie che dichiarano non essere in grado di rimborsare i debiti scaduti, è stato dell'18,3 per cento, record delle serie storiche iniziate nel 2010. La carta di credito rappresenta l'86,2 per cento dei debiti delle famiglie, in aumento dello 0,6 per cento su anno.(Brb)