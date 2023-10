Medio Oriente: Blinken atterrato in Giordania, oggi incontri con il re e con presidente Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è da poco atterrato ad Amman, in Giordania. Il capo della diplomazia statunitense incontrerà in giornata il re Abdullah II e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, dopo l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento islamista di Hamas. Lo stesso Blinken, durante una conferenza stampa a Tel Aviv, ha confermato che successivamente si recherà in Qatar, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. (Was)