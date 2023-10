Giappone: governo presenta richiesta di scioglimento della Chiesa dell’unificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha presentato oggi una richiesta formale per lo scioglimento della Chiesa dell’unificazione, al culmine di un processo iniziato alla fine dello scorso anno sull'onda del vasto scandalo legato alle controverse pratiche di raccolta dei fondi del gruppo religioso, emerse dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe da parte di un uomo vicino alla setta. Il governo del primo ministro Fumio Kishida ha presentato la richiesta alla magistratura giapponese oggi, dopo essersi confrontato per mesi con il consiglio delle organizzazioni religiose dell’Agenzia degli affari culturali. La decisione in merito allo scioglimento dell’organizzazione spetterà alla Corte distrettuale di Tokyo. Un parere favorevole della corte allo scioglimento della Chiesa la priverebbe del suo status ufficiale di organizzazione religiosa e dei relativi benefici fiscali, anche se il gruppo potrebbe proseguire le sue attività come organizzazione privata. (segue) (Git)