Usa-Singapore: Washington ha ospitato il primo Dialogo spaziale bilaterale (2)

- I due Paesi hanno concordato che l'osservazione della Terra è un'area prioritaria per la cooperazione bilaterale. Hanno discusso una serie di programmi che utilizzano satelliti per comprendere meglio il cambiamento climatico e le condizioni ambientali, prepararsi e rispondere alle catastrofi e migliorare l'uso delle risorse naturali. Hanno concordato di valutare possibili progetti congiunti in una serie di settori, tra cui la ricerca sulla qualità dell'aria, il rilevamento e la valutazione degli incendi e dell'abbondante fumo, e l'uso di piccoli satelliti per l'osservazione della Terra. (segue) (Was)