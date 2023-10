Medio Oriente: Blinken su possibile invasione Gaza, Israele ha “diritto e obbligo” di difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il diritto e l’obbligo di difendere i suoi cittadini dopo l’attacco subito da Hamas lo scorso fine settimana. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante un’intervista a margine della visita di ieri a Israele. Commentando la possibilità di una invasione di terra della Striscia di Gaza da parte delle Forze di difesa israeliane, il segretario di Stato ha dichiarato che gli aspetti operativi della risposta militare ad Hamas sono competenza di Israele, ma ha aggiunto che Hamas non rappresenta il popolo palestinese nel suo complesso: “Una tra le tante tragedie inflitte da Hamas alle persone è inflitta alla gente palestinese, inclusi in particolare gli abitanti di Gaza”, ha affermato il segretario di Stato, accusando l’organizzazione palestinese di aver usato per anni le risorse di cui disponeva per condurre una guerra contro Israele, anziché per il bene degli abitanti della Striscia.(Was)