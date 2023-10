Germania: Kissinger su manifestazioni pro-Hamas, “grave errore” accogliere troppi stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha commesso un “grave errore” accogliendo per anni un numero eccessivo di migranti appartenenti a “culture, fedi religiose e idee” del tutto differenti da quelle del Paese e dell’Unione europea nel suo complesso. Lo ha dichiarato l’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger nel corso di una intervista all’emittente televisiva “Welt Tv”, commentando le scene delle manifestazioni pro-Hamas verificatesi nei giorni scorsi in numerose grandi città europee a seguito del sanguinoso attacco inflitto dall’organizzazione militante palestinese a Israele. L’accoglienza eccessiva, ha affermato il centenario ex segretario di Stato, “ha creato un gruppo di pressione in ogni Paese” che ha praticato per anni politiche migratorie poco caute. Kissinger, nativo della Germania ma fuggito dal Paese nel 1938 assieme alla sua famiglia per sottrarsi al Nazismo, ha definito “dolorose” le scene di numerosi appartenenti alla comunità Araba di Berlino intenti a celebrare l’attacco contro Israele. “L’atto aperto di aggressione” di Hamas deve ricevere una risposta decisa, ha affermato l’ex segretario, avvertendo al contempo che “il conflitto in Medio Oriente rischia di allargarsi e coinvolgere altri Paesi arabi sotto la pressione delle loro opinioni pubbliche”. Kissinger ha sollecitato in particolare a prestare attenzione alle lezioni della Guerra dello Yom Kippur del 1973, che vide Israele attaccata da una coalizione di Paesi arabi guidati da Egitto e Siria. Il reale obiettivo di Hamas e dei suoi sostenitori diretti, ha detto il segretario, è di “mobilitare il mondo arabo contro Israele e far deragliare negoziati pacifici”. (Geb)