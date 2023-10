Corea del Sud: partito del presidente Yoon sconfitto all'elezione parlamentare supplevita di Gangseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Jin giunge mentre entrambi i partiti cercano di conquistare gli elettori nelle grandi città, dove ha maggior peso l’elettorato indipendente, in vista delle elezioni del 2024. Il risultato delle elezioni future avrà un'influenza significativa sulla seconda metà del mandato di Yoon, che punta a ottenere una maggioranza all'Assemblea nazionale per il suo partito, attualmente costretto a fare affidamento sulla cooperazione dei legislatori dell'opposizione per approvare bilanci, leggi e nomine chiave. Il leader del Ppp, Kim Gi-hyeon, ha dichiarato ieri che il partito esaminerà attentamente le ragioni della sconfitta e cercherà di conquistare gli elettori nelle regioni dove è stato in ritardo, compresa la regione della capitale. Il leader dei Democratici, Lee Jae-myung, ha definito invece il voto di mercoledì una "vittoria del popolo" e un giudizio sull’operato del presidente Yoon. (Git)