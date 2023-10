Serbia: premier Brnabic, Vucic è riuscito a scongiurare pericolo immediato sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra serba, Ana Brnabic, ha dichiarato che al vertice della Comunità politica europea di Granada il presidente Aleksandar Vucic "è riuscito a scongiurare il pericolo immediato di sanzioni contro la Serbia", sebbene "la pressione su Belgrado (sia) ancora enorme". "Penso che il messaggio più importante arrivi oggi e credo davvero che ieri a Granada Vucic sia riuscito a preservare la Serbia", ha detto Brnabic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Pink", pur precisando che "non può parlare dei dettagli". Ci sono "grandi pressioni da parte della regione" e un "grande desiderio di approfittare della situazione" al fine di introdurre gradualmente sanzioni alla Serbia (per il conflitto a fuoco di Banjska, in Kosovo), ha continuato Brnabic. Pristina "è impegnata in una grande offensiva diplomatica", ha aggiunto la premier serba. (Seb)