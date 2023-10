Kosovo-Serbia: ministra Esteri tedesca, attuale situazione “minaccia” il Processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale situazione tra Kosovo e Serbia rappresenta una “minaccia” per il Processo di Berlino, che è un’iniziativa che “invita a percorrere insieme il cammino dei Balcani occidentali verso l’Ue, rispettando l’integrità territoriale”. Lo ha detto la ministra degli Esteri della Germania Annalena Baerbock, citata dall’agenzia di stampa “Ata”, nel corso di una conferenza stampa al termine del summit delle delegazioni dei ministeri degli Esteri del Processo di Berlino, che si è tenuto oggi a Tirana in preparazione del vertice principale dell’iniziativa, in programma il 16 ottobre. La ministra tedesca ha espresso preoccupazione per l’attacco che è stato compiuto lo scorso 24 settembre a Banjska, nel nord del Kosovo, da parte di un commando armato di persone di etnia serba, e ha aggiunto di auspicare che “il governo di Belgrado possa contribuire a chiarire le circostanze dell’accaduto”. “Le scintille dei vecchi incendi scoppiati nella regione devono essere spente una volta per tutte. Le provocazioni della parte serba attraverso l'aumento delle truppe al confine con il Kosovo hanno riscaldato ulteriormente la situazione”, ha osservato Baerbock. “La tensione è così alta che la Nato ha aumentato la presenza della Kfor. Con questo segnale chiariamo che restiamo vigili per contribuire alla sicurezza a lungo termine”, ha detto la ministra tedesca, precisando che “non c'è altra alternativa per la Serbia e il Kosovo a impegnarsi fermamente nell'attuazione dell'accordo di Ocrida”. (Alt)