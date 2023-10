Arcore: accoltella compagna e figlia durante un litigio, Carabinieri arrestano 54 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio un 54enne originario del Kosovo, già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo, durante la notte, dopo un litigio all'interno della propria abitazione ad Arcore, ha sferrato numerose coltellate alla compagna e alla figlia della donna, tutti conviventi, colpendola in varie parti del corpo fra cui gola e torace. I militari, allertati dai vicini che avevano udito le urla, sono intervenuti bloccando l'indagato nei pressi dell'abitazione e prestando le prime cure alle vittime. L'uomo é stato è trovato dai militari in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato. A seguito delle gravi ferite riportate, le vittime sono state trasportate dal 118 negli ospedali della zona. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Monza. L'indagato è stato associato presso la Casa Circondariale come disposto dalla Procura della Repubblica di Monza che dirige le indagini. (Com)