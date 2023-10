Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, “grande responsabilità” di Belgrado per attacco a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha una “grande responsabilità” per l’attacco a Banjska, nel nord del Kosovo, compiuto da un gruppo armato di persone di etnia serba, che ha portato alla morte di un agente di polizia kosovaro. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, nel corso del suo intervento alla seduta plenaria straordinaria del Parlamento in sostegno al Kosovo. A seguito dell’attacco a Banjska, erano stati uccisi tre membri del commando armato. Il capo del governo di Tirana ha spiegato che Belgrado “non solo non ha condannato l’aggressione, ma l’ha anche coperta con la bandiera del lutto, senza annunciare immediatamente l’apertura di un’inchiesta insieme a tutte le parti coinvolte nel processo di normalizzazione delle relazioni con Pristina”. "La dichiarazione di lutto nazionale da parte di Belgrado per i criminali eliminati dalle forze di sicurezza del Kosovo è stata l'esempio vivente dell'ombra del passato che convive con la Serbia", ha affermato Rama. (Alt)