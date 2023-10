Roma: Usb Taxi, abbiamo segnalato le problematiche del rifacimento di piazza dei Cinquecento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuzione degli stalli, difficoltà d'accesso taxi durante i lavori, percorsi obbligati ad alcune direzioni, notevole distanza tra l'uscita e il nostro parcheggio, "sono tra i limiti maggiori - si legge nella nota -. Altri elementi ancora 'da comprendere' riguardano un'adeguata copertura (pensiline), rispetto ai fenomeni meteo, limite tutt'oggi presente alla Stazione Tiburtina, e un appropriato stallo realmente ravvicinato per i passeggeri in arrivo o partenza, con difficoltà motorie. L'incubo peggiore quindi rimane la scarsa programmazione che ormai alla vigilia di queste attività (alcune sono già in corso) ricadrà nel posto 'simbolo' dell'ignobile attacco mediatico che stiamo subendo da mesi, con la prospettiva che saranno le 'spalle dei tassisti' a doverne affrontare le ricadute e gli errori. Noi continuiamo a segnalare le nostre preoccupazioni, rispetto alle tante criticità per provare a trovare nelle sedi adeguate soluzioni volte a garantire un lavoro svolto in maniera decente e un'adeguata tutela dell'utenza che si rivolge al servizio pubblico taxi. Noi zitti non ci stiamo". (Com)