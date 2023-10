Difesa: Usa approvano il trasferimento di caccia F-16 dalla Danimarca all’Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno approvato il trasferimento all’Argentina dei caccia F-16 attualmente in dotazione alla Danimarca, che sta sostituendo i velivoli con gli F-35. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che le autorità di Washington hanno inviato a questo proposito una lettera di notifica all’ambasciatore argentino, Jorge Arguello. “Il trasferimento dimostra ancora una volta la nostra partnership strategica nel campo della difesa, e il sostegno Usa alla modernizzazione delle Forze armate argentine”, si legge nel messaggio. (Was)