Medio Oriente: Minniti (Med'Or), insieme a guerra in Ucraina, mondo in situazione "senza precedenti"

- I fatti drammatici in corso in Medio Oriente, uniti al perdurare della guerra in Ucraina, descrivono una situazione "senza precedenti", in cui brilla l'assenza di un "unico punto di riferimento" globale. Lo ha detto il presidente di Med’Or, Marco Minniti, nel corso della trasmissione "Piazzapulita", in onda su "La7". "Abbiamo avuto un atto di guerra contro Israele, con modalità tipiche del terrorismo internazionale, della jihad islamica", ha detto Minniti descrivendo le modalità di attacco di Hamas, un "orrore senza fine". E se "questo non bastasse, abbiamo una guerra nel cuore del'Europa che non è finita, ma continua drammaticamente. Una situazione senza precedenti, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale". E in più, ha proseguito, "siamo in un mondo che a differenza del passato è un mondo a-polare", privo "di riferimenti assoluti. Ci sono grandi potenze, ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Europa, c'è la Cina e una grande potenza demografica come l'India. Ma non c'è più nessuno che tiene in mano il mondo. Una sensazione senza precedenti", ha osservato. (Res)