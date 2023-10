Lazio: Iannarelli (Fd'I), Festa dei figli positiva per giovani e società, stop polemiche ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande attenzione alla centralità dei figli, tutti i figli, indipendentemente dai nuclei famigliari e dalle appartenenze etniche e religiose. Interessante e franco confronto sul concetto di merito e premio. Ho apprezzato oggi in audizione alla Pisana lo spirito costruttivo e il corretto dialogo tra le parti, gli esperti e i gruppi politici". Così il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli (Fd'I) a margine della audizione in Commissione I, Affari Istituzionali, sulla proposta di Legge dedicata all'istituzione della "Festa regionale dei figli". "Quello che auspico per i prossimi incontri e per le prossime audizioni – ha continuato - è che non prevalga, come ho riscontrato purtroppo in qualche intervento dell'opposizione, la tendenza a uno spirito fazioso e ideologico che non fa il bene dei giovani, che non entra nel merito dei contenuti e che resta fermo al pregiudizio. Questa proposta di Legge, in realtà, è portatrice di una visione costruttiva per le famiglie e la nostra Regione, capace di valorizzare i ragazzi e di promuovere azioni socialmente positive ed educative per l'intera comunità, in un momento storico di particolare criticità come quello attuale". (Com)