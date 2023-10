© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, sarà in visita in Egitto domani, 13, e sabato, 14 ottobre, per incontrare l'omologo egiziano, Sameh Shoukry. Lo ha riferito l'emittente turca "Ntv Haber". I due discuteranno degli ultimi sviluppi regionali e di questioni internazionali. (Tua)