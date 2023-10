Roma: Usb Taxi, abbiamo segnalato le problematiche del rifacimento di piazza dei Cinquecento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi "la III Ccp Mobilità di Roma Capitale in videoconferenza, e ha avuto come ordine del giorno l'illustrazione del progetto dei lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento". Lo si legge in una nota di Usb-Taxi. "Abbiamo cercato di capire come s'intende procedere. Segnaliamo che per l'ennesima volta non ci sono stati dati preventivamente dei documenti sui quali poter lavorare, come da noi chiesto più volte, e che certamente la modalità da remoto non consente una precisa comprensione delle illustrazioni presentate. L'evidenza è che anche in questo caso si procede senza un adeguato confronto, perlomeno per come la nostra organizzazione sindacale, lo intende. La sensazione è che si stiano ripercorrendo alcuni degli errori fatti alla Stazione Tiburtina, con l'aggravante che stiamo parlando di Termini, il più importante snodo ferroviario italiano, secondo in Europa". (segue) (Com)