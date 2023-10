© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, partecipa al workshop "Filiera del latte nel Lazio". Roma, Circo Massimo, Spazio Eventi del Villaggio Coldiretti (ore 14:30)VARIE- Al via il "Villaggio della Coldiretti" al Circo Massimo "Sto coi contadini". Roma, Circo Massimo (ore 9)- Firma protocollo di intesa tra Roma Capitale, Rfi – Rete ferroviaria italiana e FS Sistemi urbani per la riqualificazione della Stazione Trastevere. Durante la conferenza saranno illustrati gli interventi di riqualificazione previsti. Partecipano: Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale e Umberto Lebruto, amministratore delegato FS Sistemi Urbani. Roma, Sala Nicoletta Calcagni, Via del Tempio di Giove 3 (ore 11) (segue) (Rer)