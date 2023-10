Lega: Salvini saluta protagonisti Conferenza giovani Identità e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha salutato i protagonisti della Conferenza dei Giovani della formazione Identità e democrazia in programma domani a Roma. Lo fa sapere la Lega in una nota, nella quale si spiega che il leader della Lega è arrivato in un hotel della Capitale, trovando tra gli altri i giovani Repubblicani Usa, il portoghese André Ventura di Chega, tutti gli alleati europei del Gruppo Identità e democrazia più gli ungheresi di Fidesz. Era atteso anche un deputato israeliano di Likud che per ovvi motivi non è potuto essere in Italia. (Rin)