© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani in Israele. "Domani sarò in Israele per ribadire la nostra vicinanza ad un popolo ferito dalla violenza del terrorismo di Hamas. Poi andrò in Giordania", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X.(Com)