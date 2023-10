Medio Oriente: M5s, “da Meghnagi parole oltraggiose, non permettiamo macchina del fango”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accusa di ‘antisemitismo’ che Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, ha rivolto al Movimento 5 Stelle e al suo presidente Giuseppe Conte costituisce un gravissimo oltraggio, un vergognoso attacco rivolto a una intera Comunità politica”. Lo afferma il Movimento 5 stelle in una nota. “In un momento così delicato per il popolo israeliano e l’intera comunità ebraica italiana e internazionale – prosegue –, certe improvvide dichiarazioni testimoniano una profonda irresponsabilità, ancor più grave se a creare questa confusione è chi ricopre ruoli istituzionali. Peraltro, sono uscite che contrastano con le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da parte del presidente Conte e di vari esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno sempre condannato il crudele attacco terroristico di Hamas senza se e senza ma. Contrasta, inoltre, con la visita di solidarietà che il presidente Conte, insieme a una delegazione del Movimento 5 Stelle, hanno fatto alla Sinagoga di Roma incontrando la presidente Noemi Di Segni delle Comunità israelitiche italiane e il presidente Victor Fadlun della Comunità israelitica romana”. (segue) (Com)