Medio Oriente: M5s, “da Meghnagi parole oltraggiose, non permettiamo macchina del fango” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sig. Meghnagi ha invitato Giuseppe Conte a studiare. Forse però – si legge ancora nella nota M5s – dovrebbe lui studiare visto che non è informato che quando era presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel gennaio 2020, fece adottare in Consiglio dei ministri la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), istituendo presso la Presidenza del Consiglio il ruolo del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo e nominandovi a capo la professoressa Milena Santerini - in ossequio al disposto della Risoluzione del primo giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo del Parlamento europeo. Un gesto dall’alto valore politico ed umano che incontrò il vivo favore e il sincero apprezzamento della presidente Ucei Noemi Di Segni”. “Le affermazioni di Meghnagi sono fortemente lesive della dignità etica, morale e politica del Movimento 5 Stelle e del suo presidente: non permetteremo che venga infangata la nostra comunità politica. Nel caso in cui Meghnagi non facesse pervenire scuse chiare e risolutive del caso, daremo mandato ai nostri legali per procedere contro di lui in sede giudiziaria per la grave diffamazione rivoltaci”, conclude la nota. (Com)