Imprese: Cnh Industrial conferma intenzione di completare sesta tranche programma riacquisto da 300 milioni dollari

- Cnh Industrial conferma che intende concludere la sesta tranche del Programma di riacquisto di 300 milioni di dollari, con acquisti aggiuntivi pari a circa 21,8 milioni di dollari. Il programma di riacquisto da 300 milioni di dollari era stato annunciato il 19 settembre 2022 e sarebbe dovuto scadere alla prima delle due scadenze: il completamento degli acquisti fino a 300 milioni di dollari o il 12 ottobre 2023. Finanziato dalla liquidità della Società, il Programma ha lo scopo di ottimizzare la struttura del capitale della Società e di consentirle di far fronte agli obblighi derivanti dai piani di incentivazione azionaria esistenti. Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Milano e sui sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai termini e alle condizioni dell'attuale autorizzazione concessa dall'assemblea generale degli azionisti il 14 aprile 2023. L'effettiva tempistica, il numero e il valore delle azioni ordinarie riacquistate dipenderanno da una serie di fattori, tra cui le condizioni di mercato di volta in volta prevalenti. Cnh Industrial continuerà a fornire aggiornamenti settimanali sull'andamento del Programma. Al 12 ottobre 2023, la Società detiene 34.294.721 azioni ordinarie in portafoglio. (Com)