Usa: Camera, il repubblicano Steve Scalise si ritira dalla corsa per la presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Steve Scalise ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la presidenza della Camera dei rappresentanti Usa, dopo essere stato nominato dal suo stesso partito. Durante una riunione con i colleghi, il leader della maggioranza repubblicana alla Camera ha ritirato la sua candidatura, dopo aver faticato a raccogliere i voti necessari per superare i 217 richiesti per approvare la sua nomina in aula. Il Partito repubblicano ha scelto Scalise per la presidenza, dopo la sfiducia di Kevin McCarthy, invece del presidente della commissione Giustizia, Jim Jordan. Nel corso delle ultime 24 ore, tuttavia, il repubblicano non è riuscito a raccogliere i consensi necessari per confermare la sua nomina, affermando in riunione con i colleghi di aver partecipato a diversi incontri “poco produttivi” nella giornata di ieri. (Was)