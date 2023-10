Medio Oriente: tensioni nella regione, esperti a "Nova" commentano ruolo di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista libanese, Ibrahim Bayram, e il leader del Movimento del cambiamento, l'avvocato Elie Mahfouz, hanno commentato ad “Agenzia Nova” il ruolo del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah negli scontri in corso in Israele e nei Territori palestinesi. Hezbollah "sta seguendo attentamente la situazione a Gaza” e “adotterà la posizione necessaria in base alle circostanze", ha dichiarato Bayram, aggiungendo che il movimento sciita non si è esplicitamente pronunciato contro una battaglia con Israele, ma non si precipiterà ad accendere la situazione nel sud del Libano in modo imprudente". Inoltre, il giornalista ha ricordato che "Hezbollah ha dichiarato più volte di essere un alleato del movimento islamista palestinese Hamas, che non lo abbandonerà e che sarà al suo fianco quando Hamas ne avrà bisogno". Bayram ha anche rivelato che il movimento sciita libanese "ha subito una serie di pressioni esterne e interne, regionali e arabe, nonché statunitensi, che lo hanno avvertito di non partecipare alla guerra in corso, basandosi sul fatto che tale partecipazione cambierebbe il corso della situazione". (segue) (Lib)