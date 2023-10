Medio Oriente: tensioni nella regione, esperti a "Nova" commentano ruolo di Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente che di fronte all'esplosione della situazione a Gaza, Hezbollah sta facendo tre cose: in primo luogo, agisce a sostegno del popolo palestinese attraverso battaglie di posizione; poi, dichiara che la sua decisione finale è legata all'evoluzione della situazione a Gaza e che, se Israele dovesse intraprendere un'invasione, la sua partecipazione diventerebbe attiva; infine, Hezbollah vuole far credere a tutte le parti che non ha alcun impegno a garantire che manterrà il fronte sud come è attualmente", ha dichiarato a "Nova" il giornalista libanese. Bayram ha quindi affermato che "Hezbollah è convinto che Hamas sia ancora in grado di affrontare la situazione e che controlli la battaglia, nonostante le reazioni israeliane". "Quindi", ha aggiunto, “Hezbollah è in attesa, si sta coordinando con diverse fazioni della resistenza islamica attraverso la sala operativa congiunta e avrà molte carte da giocare quando sarà necessario". Secondo Bayram, peraltro, "Hezbollah ritiene che fino a questo momento Hamas stia vincendo la battaglia e che sia in una posizione di vantaggio, mentre Israele non è in grado di occupare Gaza via terra". "Il tempo gioca a favore della resistenza islamica, non a favore di Israele, che è attualmente sconfitto e, per usare un eufemismo, in una situazione critica", ha concluso Bayrami. (segue) (Lib)