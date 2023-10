Afghanistan: da Usa aiuti umanitari per 12 milioni di dollari dopo i terremoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato nuovi aiuti umanitari per 12 milioni di dollari all’Afghanistan, dopo i terremoti che hanno colpito il Paese negli ultimi giorni. Le risorse, riferisce una nota, saranno allocate all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), e utilizzate per rifornire la popolazione locale con strutture di accoglienza, cibo, acqua potabile, coperte, dispositivi per l’illuminazione, vestiti e beni di prima necessità. L’organizzazione sta anche lavorando per ripristinare l’operatività delle infrastrutture idriche distrutte dai sismi in diversi villaggi e città del Paese. (Was)