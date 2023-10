Usa: Flexport si prepara a tagliare il 20 per cento della forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Flexport si sta preparando ad annunciare il taglio del 20 per cento della forza lavoro a livello globale, a partire da domani. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnbc” che l’amministratore delegato, Ryan Petersen, ha informato i dipendenti dei piani dell’azienda in una email inviata questo pomeriggio. Il possibile licenziamento sarà notificato ai lavoratori via posta elettronica a partire da domattina. “La società ridurrà di circa il 20 per cento la forza lavoro a livello globale”, ha scritto Petersen nella comunicazione. (Was)