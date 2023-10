Ue: Commissione apre indagine su X per presunta disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha inviato a X (ex Twitter) una richiesta formale di informazioni ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). La richiesta fa seguito alle indicazioni ricevute dai servizi della Commissione in merito alla presunta diffusione di contenuti illegali e di disinformazione, in particolare la diffusione di contenuti terroristici e violenti e di incitamento all'odio. La richiesta riguarda anche il rispetto di altre disposizioni della Dsa. "A seguito della sua designazione come piattaforma online di grandi dimensioni, X è tenuta a rispettare l'intera serie di disposizioni introdotte dalla Dsa a partire dalla fine di agosto 2023, tra cui la valutazione e la mitigazione dei rischi legati alla diffusione di contenuti illegali, alla disinformazione, alla violenza di genere e a qualsiasi effetto negativo sull'esercizio dei diritti fondamentali, dei diritti dei minori, della sicurezza pubblica e del benessere mentale", si legge in una nota della Commissione Ue. In questo caso particolare, continua la nota, i servizi della Commissione stanno indagando sulla conformità di X con la Dsa, anche per quanto riguarda le politiche e le pratiche relative agli avvisi sui contenuti illegali, la gestione dei reclami, la valutazione dei rischi e le misure per mitigare i rischi individuati. (segue) (Beb)