Medio Oriente: tensioni nella regione, esperti a "Nova" commentano ruolo di Hezbollah (3)

- Da parte sua, il leader del Movimento del cambiamento ha dichiarato a "Nova" che, dopo sei giorni di tensioni a Gaza, "è diventato chiaro che esiste un conflitto di interessi tra il movimento palestinese Hamas, il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e altri gruppi filo-iraniani". Mahfouz ha sottolineato la necessità che "il Libano resti fuori dalla guerra in corso", aggiungendo che "è chiaro che Hezbollah sta aspettando un segnale dall'Iran" e "non si farà coinvolgere in questa guerra senza istruzioni e ordini" da Teheran. "Nel caso in cui Hezbollah ci coinvolgesse in questo conflitto, dovrebbe ricordarsi che prima della guerra israelo-libanese del 2006, in Libano c'erano ospedali, mentre ora il Paese sta attraversando una delle peggiori crisi economiche della sua storia", ha affermato l'avvocato libanese, sottolineando: "Non ci sono più né ospedali né servizi, quindi oggi Hezbollah non riceverà alcun aiuto e nemmeno l'Iran, che è distratto nei suoi affari interni, potrà venire in suo aiuto". Hezbollah "cercherà di creare tensioni senza però provocare grandi eventi", ha spiegato Mahfouz, rassicurando sul fatto che "l'esercito libanese e la missione di interposizione Onu nel sud del Libano (Unifil) non stanno risparmiando sforzi per garantire che non ci sia una recrudescenza delle tensioni e che il Paese non entri in guerra". (Lib)