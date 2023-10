© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, l'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto del 138,3 per cento su anno e del 12,7 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec), segnalando che dall'inizio del 2023, l'inflazione è cresciuta del 103,2 per cento. Ad agosto, i prezzi erano cresciuti a un ritmo del 124,4 per cento su anno e del 12,4 su mese. (Abu)