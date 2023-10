Medio Oriente: Sala, vergogna del Paese un ministro come la Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stasera la Ministra Santanchè ha aizzato i manifestanti al presidio pro Israele dicendo che 'Sala si deve vergognare di mettere la bandiera della pace vicino a quella di Israele. Oggi la bandiera della pace è una sola, quella di Israele'. A parte che in questi giorni ho più volte sottolineato la mia vicinanza alla comunità ebraica, vorrei sommessamente far notare alla Ministra che la decisione di esporre le due bandiere è stata presa dal Consiglio Comunale con il voto a favore anche dei consiglieri del suo partito. C’è una sola cosa di cui dobbiamo vergognarci noi tutti: che il nostro Paese abbia una Ministra come la Santanchè". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul suo profilo Facebook. (Com)