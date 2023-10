Francia: manifestazioni in tutto il Paese a favore del popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia migliaia di persone si sono riunite in diverse città per manifestare a sostegno del popolo palestinese, nonostante il divieto imposto dalle autorità. Lo riferisce il settimanale "Le Point", spiegando che a Parigi l'iniziativa si è tenuta a Place de la République, prima dell'intervento della polizia che ha disperso i manifestanti con cannoni ad acqua e gas lacrimogeno. Nella capitale francese sono scattati dieci fermi. Altri raduni si sono tenuti a Tolosa, Nimes, Bordeaux, e Nantes. (Frp)