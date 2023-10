Medio Oriente: von der Leyen e Metsola domani in visita in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si recheranno in visita in Israele domani. Lo si apprende da una nota della Commissione europea, che conferma alcune indiscrezioni uscite sui media israeliani. Von der Leyen e Metsola saranno in Israele "per esprimere solidarietà alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e incontrare la leadership israeliana", si legge nella nota dell'esecutivo Ue. (Beb)