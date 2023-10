Usa: Qualcomm si prepara a licenziare 1.258 dipendenti in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Qualcomm si sta preparando ad annunciare il licenziamento di 1.258 dipendenti in due dei suoi uffici in California. Stando ai documenti depositati dall’azienda presso il dipartimento statale per lo sviluppo dell’occupazione, si tratterebbe di un taglio del 2,5 per cento della forza lavoro, rispetto ai 51 mila dipendenti registrati dalla società a settembre del 2022. Delle 1.258 persone licenziate, 1.064 sono impiegate presso gli uffici di San Diego, mentre la restante parte lavora a Santa Clara. La misura entrerà in vigore a partire dal 13 dicembre. (Was)