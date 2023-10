Imprese: Allianz acquisisce Tua Assicurazioni da Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allianz ha comunicato di aver acquisito Tua Assicurazioni da Generali per 280 milioni di euro. Come riferisce il sito web “Finanzen.net”, il gruppo per le assicurazioni tedesco, primo in Europa, aumenta così dell'1 per cento la sua quota di mercato italiano. Con la transazione che dovrebbe essere conclusa all'inizio del 2024, Allianz consolida la sua terza posizione nel settore delle assicurazioni contro danni e incidenti in Italia. (Geb)