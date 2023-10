Medio Oriente: Macron, Israele sta affrontando "attacco terroristico più tragico della sua storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta affrontando "l'attacco terroristico più tragico della sua storia". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un video-messaggio televisivo rivolto alla nazione. "Hamas ha eseguito un piano che non ha precedenti, tutto il Paese è stato sorpreso all'alba da lanci di razzi e da un'invasione improvvisa e sanguinaria", ha detto il capo dello Stato francese. "Condividiamo la tristezza di Israele", ha continuato il titolare dell'Eliseo, definendo Hamas un "gruppo terroristico". "La Francia fa di tutto per far tornare" gli ostaggi francesi perché "non abbandona mai i suoi figli", ha poi dichiarato Macron. Il presidente francese ha poi annunciato che 13 suoi concittadini sono morti nell'attacco di Hamas. Quella contro Israele "è una guerra condotta da terroristi contro una nazione", ha affermato Macron, secondo il quale è necessaria una risposta "forte e giusta" al terrorismo. (Frp)