- "Dobbiamo essere uniti, non vogliamo fare polemica con nessuno" rivolgendosi al sindaco di Milano Giuseppe Sala. A dirlo è Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, intervenendo sul palco in occasione del presidio in solidarietà al popolo israeliano, in corso oggi a Milano. (Rem)