Lombardia: a Palazzo Pirelli la mostra sul Centenario dell'Aeronautica Militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Aeronautica Militare da cento anni serve il Paese coniugando le capacità umane delle donne e degli uomini dell'Arma Azzurra con l'altissima tecnologia. In cento anni di storia, come ci racconta questa mostra, l'Aeronautica Militare è stata capace di unire innovazione e tradizione. Innovazione racconta la capacità dell'Aeronautica Militare di dare forma alle idee. Ma l'Aeronautica Militare, da sempre, ha saputo interpretare l'innovazione con il suo contrario, cioè la tradizione, quell'insieme dei valori presenti nel suo DNA: impegno, professionalità, dedizione, cuore e amore per la Patria. Innovazione e tradizione sono ben presenti in questo percorso espositivo". Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha presentato al Belvedere "Jannacci" di Palazzo Pirelli mostra itinerante dedicata al Centenario dell'Aeronautica Militare. Partita il 23 marzo scorso dal Sacrario delle Bandiere all'Altare della Patria, la mostra sui "Cento Anni dell'Aeronautica Militare", dopo essere stata esposta presso altre città, è giunta ora a Milano e sarà ospitata presso lo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli. (segue) (Com)