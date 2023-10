Lombardia: a Palazzo Pirelli la mostra sul Centenario dell'Aeronautica Militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea: "Milano e la Lombardia rappresentano per noi un elemento fondamentale della storia dell'aviazione e della Forza Armata quindi è stato naturale riservare a questo territorio straordinario la giusta attenzione nel celebrare, insieme, il centenario dell'Aeronautica Militare. Dopo l'open day dell'aeroporto militare di Linate, il sorvolo delle frecce tricolori sulla città, la manifestazione area di Desenzano del Garda e degli altri numerosi eventi celebrativi arriva a Milano la mostra itinerante sui Cento Anni dell'Aeronautica Militare. L'esposizione, ospitata nella prestigiosa sede del consiglio regionale Lombardia, grattacielo Pirelli, consentirà ai visitatori si compiere un appassionante viaggio nella storia della Forza Armata che oltre alle eroiche gesta e tradizioni è fatta anche di sacrificio e silenziosa abnegazione, elementi che caratterizzano, ieri come nell'odierno, il personale dell'Aeronautica Militare che quotidianamente svolge il proprio dovere ispirato dagli stessi valori fondanti che guidavano i primi pionieri dell'aria". (segue) (Com)