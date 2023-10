Medio Oriente: Jarach a Sala, mai fatto politica non capisco cosa intenda per strumentalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Sala, "mi ha un po' scocciato, perché mi ha attribuito un tono che non si capisce che scopo potesse avere di essere di destra. Se essere liberale vecchio stile con l'auspicio che si torni a un centrismo sano, lo denuncio e lo dichiaro apertamente. Non ho problemi a dichiararlo". Lo ha detto il presidente della Fondazione Memoriale della Shoah Roberto Jarach, a margine della manifestazione di solidarietà a Israele in corso a Milano. "Non ho capito cosa intende Sala per strumentalizzazione politica. Non ho mai fatto politica, non mi sono mai candidato. Non ho mai fatto niente e ho sempre fatto volontariato dove ritenevo di dover dare un contributo alla società". (Rem)